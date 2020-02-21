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В Иркутске школьница вышла из трамвая и попала под авто

В Иркутске школьница вышла из трамвая и попала под авто
Происшествия, 
Водитель превысил скорость

ДТП произошло вчера около 9 часов утра на улице Степана Разина в Иркутске. Водитель «Тойота Королла Спасио» сбил 17-летнюю девушку, которая следовала на тротуар после высадки из трамвая.

Школьнице была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена.

По факту ДТП проводится проверка. На месте 40-летний водитель был привлечен за неуплату в срок административных штрафов за превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.




ДТП трамвай
 
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