В Иркутске школьница вышла из трамвая и попала под авто

Водитель превысил скорость
ДТП произошло вчера около 9 часов утра на улице Степана Разина в Иркутске. Водитель «Тойота Королла Спасио» сбил 17-летнюю девушку, которая следовала на тротуар после высадки из трамвая.
Школьнице была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена.
По факту ДТП проводится проверка. На месте 40-летний водитель был привлечен за неуплату в срок административных штрафов за превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
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