Молодой человек угнал машину, разбил её и очень испугался
20-летний житель Прибайкальского района осуждён за угон автомобиля,
В августе 2019 года молодой человек и его друзья приехали на отдых на Байкал в село Энхалук Кабанского района. Стали распивать спиртное.
Около трёх часов ночи, когда все спали, парень захотел уехать домой. Для этого он решил воспользоваться автомобилем девушки из соседней компании, с которой познакомился вечером.
Уже приехав в своё село, молодой человек не справился с рулевым управлением и въехал в забор огорода жилого дома, повредив автомобиль. Угонщик попросил односельчанина на тракторе отбуксировать автомобиль в ограду своей сестры. Сам же, испугавшись того, что угнал чужой автомобиль и при этом разбил его, убежал в лес. В лесу он прожил два дня.
На суде подсудимый вину признал полностью.
Суд признал его виновным в совершении угона и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде.
В Бурятии испуганный угонщик два дня прятался в лесу
Происшествия, Фото:
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