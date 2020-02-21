В Бурятии испуганный угонщик два дня прятался в лесу

Молодой человек угнал машину, разбил её и очень испугался



20-летний житель Прибайкальского района осуждён за угон автомобиля,



В августе 2019 года молодой человек и его друзья приехали на отдых на Байкал в село Энхалук Кабанского района. Стали распивать спиртное.



Около трёх часов ночи, когда все спали, парень захотел уехать домой. Для этого он решил воспользоваться автомобилем девушки из соседней компании, с которой познакомился вечером.



Уже приехав в своё село, молодой человек не справился с рулевым управлением и въехал в забор огорода жилого дома, повредив автомобиль. Угонщик попросил односельчанина на тракторе отбуксировать автомобиль в ограду своей сестры. Сам же, испугавшись того, что угнал чужой автомобиль и при этом разбил его, убежал в лес. В лесу он прожил два дня.



На суде подсудимый вину признал полностью.



Суд признал его виновным в совершении угона и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде.







