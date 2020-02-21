Мужчина получил деньги за уже сданный металл
В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в мошенничестве.
Установлено, что мужчина, работающий в организации по приёмке и сдаче лома металла, обманом получил более девяти тысяч рублей. От имени третьего лица он сдал в пункт скупки, сотрудником которого являлся, уже находившийся на его территории металлолом.
Ранее мужчина не судим.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ хитрый работник обманул пункт приёма металлов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина получил деньги за уже сданный металл
Причиной травмирования стало нарушение правил охраны труда
В 2010 году он убил начальника СИЗО и отсидел 8 лет
Молодого человека на видео с места кражи узнал его родственник
Он не справился с управлением и выехал на «встречку»
Аферистка обещала помочь с трудоустройством вахтовым методом
Ущерб составил более 123 тысяч рублей
Мужчина вскрыл дверь топором и вынес стонущих людей из горящей квартиры
Они совершили кражу на 140 тысяч
Приятель избил его в ходе ссоры
По предварительным данным, авария случилась по вине его дедушки
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Участники группировки совершали убийства в начале двухтысячных
Сержант дважды самовольно покидал службу, чтобы отдохнуть
Пожилая женщина надеялась на компенсацию