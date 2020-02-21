В Улан-Удэ хитрый работник обманул пункт приёма металлов

Мужчина получил деньги за уже сданный металл



В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в мошенничестве.



Установлено, что мужчина, работающий в организации по приёмке и сдаче лома металла, обманом получил более девяти тысяч рублей. От имени третьего лица он сдал в пункт скупки, сотрудником которого являлся, уже находившийся на его территории металлолом.



Ранее мужчина не судим.



За мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

