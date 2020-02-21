В Иркутской области за травму токаря депо вынесли штрафы

Причиной травмирования стало нарушение правил охраны труда



В Иркутской области транспортная прокуратура провела проверку несчастного случая, произошедшего с токарем вагоноколесных мастерских вагонного ремонтного депо Нижнеудинск – обособленного структурного подразделения АО «Вагонная ремонтная компания - 1». Проверка выявила нарушения трудового законодательства и законодательства об охране труда.



- В ходе проверки установлено, что основной причиной травмирования работника стало ведение работ с нарушениями требований трудового законодательства, правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В адрес начальника вагонного ремонтного депо направлено представление об устранении выявленных нарушений. Двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



В отношении четырёх должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Дела рассмотрены государственной инспекцией по труду в Иркутской области.



Виновные привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа.

