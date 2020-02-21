Причиной травмирования стало нарушение правил охраны труда
В Иркутской области транспортная прокуратура провела проверку несчастного случая, произошедшего с токарем вагоноколесных мастерских вагонного ремонтного депо Нижнеудинск – обособленного структурного подразделения АО «Вагонная ремонтная компания - 1». Проверка выявила нарушения трудового законодательства и законодательства об охране труда.
- В ходе проверки установлено, что основной причиной травмирования работника стало ведение работ с нарушениями требований трудового законодательства, правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В адрес начальника вагонного ремонтного депо направлено представление об устранении выявленных нарушений. Двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
В отношении четырёх должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Дела рассмотрены государственной инспекцией по труду в Иркутской области.
Виновные привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа.
В Иркутской области за травму токаря депо вынесли штрафы
Происшествия, Фото:
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