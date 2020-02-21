В Иркутской области убийца начальника СИЗО вышел на свободу и вновь убил

В 2010 году он убил начальника СИЗО и отсидел 8 лет



В Тайшете суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя села Талая. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



Установлено, что 1 января прошлого года между мужчиной и 41-летним местным жителем произошёл конфликт, в ходе которого он до смерти избил потерпевшего - кулаками и ногами бил по голове и телу.



В 2010 году мужчина уже был осуждён за совершенное в составе группы убийство начальника СИЗО-3 города Тайшет. Он был приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В июне 2018 года по решению суда был освобождён условно-досрочно, однако, спустя 6 месяцев, вновь совершил особо тяжкое преступление, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.



Преступление было раскрыто по горячим следам, мужчина был задержан и арестован сотрудниками полиции.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.





