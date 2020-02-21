В Улан-Удэ в ДТП пострадал 6-летний внук водителя

По словам очевидца, за рулём «Аутлендера» находился пенсионер.







По его словам, травмировался внук водителя.









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Накануне днём, 20 февраля, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь «Мицубиси Аутлендер» совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Легнум».- В результате ДТП 6-летний пассажир «Мицубиси Аутлендер» доставлен в медицинское учреждение. Ребёнок был в автокресле, рассечена бровь, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.- Пожилой водитель попытался развернуться возле дома номер 13 и не предоставил преимущество автомобилю «Мицубиси Легнум», который двигался по главной дороге в направлении от центра города, - рассказал свидетель ДТП.