В Улан-Удэ в ДТП пострадал 6-летний внук водителя

По предварительным данным, авария случилась по вине его дедушки
Накануне днём, 20 февраля, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь «Мицубиси Аутлендер» совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Легнум».
- В результате ДТП 6-летний пассажир «Мицубиси Аутлендер» доставлен в медицинское учреждение. Ребёнок был в автокресле, рассечена бровь, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По словам очевидца, за рулём «Аутлендера» находился пенсионер.
- Пожилой водитель попытался развернуться возле дома номер 13 и не предоставил преимущество автомобилю «Мицубиси Легнум», который двигался по главной дороге в направлении от центра города, - рассказал свидетель ДТП.
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