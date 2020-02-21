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Окраина Улан-Удэ около часа оставалась без света

Окраина Улан-Удэ около часа оставалась без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 20 февраля в 17:10 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали потребители трёх многоквартирных дома микрорайона Аэропорт 30, 31, 31а, ДНТ Сокол.

В 18:00 неисправность устранили, электроэнергию включили по нормальной схеме. Время устранения составило 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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