Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 20 февраля в 17:10 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали потребители трёх многоквартирных дома микрорайона Аэропорт 30, 31, 31а, ДНТ Сокол.
В 18:00 неисправность устранили, электроэнергию включили по нормальной схеме. Время устранения составило 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Окраина Улан-Удэ около часа оставалась без света
Происшествия, Фото:
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