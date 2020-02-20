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В Иркутской области будут судить бандитов, убивших семерых конкурентов

В Иркутской области будут судить бандитов, убивших семерых конкурентов
Происшествия, 
Участники группировки совершали убийства в начале двухтысячных

Иркутский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела на лидеров и активных участников группы, обвиняемых в убийстве семи человек в начале двухтысячных годов.

По версии следствия, преступники действовали в Тайшетском районе с 2000 года. Активно участвуя в переделе сфер деятельности среди представителей преступного мира, участники группировки «устраняли» своих конкурентов.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в конце 2017 года. Установлено, что они тщательно планировали свои противоправные деяния и предпринимали конспиративные меры.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в «убийстве двух и более лиц, сопряжённом с похищением человека, совершённом организованной группой, из корыстных побуждений», в покушении на убийство, похищении человека и в незаконном приобретении оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



убийство ОПГ
 
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