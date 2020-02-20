В Иркутской области будут судить бандитов, убивших семерых конкурентов

Участники группировки совершали убийства в начале двухтысячных



Иркутский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела на лидеров и активных участников группы, обвиняемых в убийстве семи человек в начале двухтысячных годов.



По версии следствия, преступники действовали в Тайшетском районе с 2000 года. Активно участвуя в переделе сфер деятельности среди представителей преступного мира, участники группировки «устраняли» своих конкурентов.



Правоохранительные органы задержали подозреваемых в конце 2017 года. Установлено, что они тщательно планировали свои противоправные деяния и предпринимали конспиративные меры.



В зависимости от роли каждого они обвиняются в «убийстве двух и более лиц, сопряжённом с похищением человека, совершённом организованной группой, из корыстных побуждений», в покушении на убийство, похищении человека и в незаконном приобретении оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







