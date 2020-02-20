 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Февраля

19 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ лыжники нашли тело голого парня

В Улан-Удэ лыжники нашли тело голого парня
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Рядом с трупом обнаружили пакетики с «синтетикой»

Утром 18 февраля улан-удэнские лыжники на берегу реки Селенга на льду возле одного из островов обнаружили тело обнажённого 19-летнего молодого человека. Следователи по данному факту проводят доследственную проверку.

В ходе детального осмотра места происшествия на острове реки рядом с телом покойного были обнаружены разбросанные пакетики, наполненные, предположительно, синтетическим наркотиком, а также фасовочные материалы и небольшие весы.

- Обнаруженное вещество направлено в лабораторию экспертам для химических исследований и определения его состава. Один из пакетиков с порошком был вскрыт и почат. От указанного места к телу покойного ведёт хаотичная дорожка следов, по ходу которых обнаружена одежда молодого человека, которую он, вероятно, сбрасывал с себя на бегу. Следов других людей рядом не обнаружено, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.


Следствие полагает, что неадекватное поведение парня могло наступить в результате употребления наркотиков. Врачи-наркологи отмечают, что в результате потребления «синтетики» зачастую происходят непредсказуемые реакции организма, полная потеря ориентации и спутанность сознания.

- По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от переохлаждения организма. В настоящее время для определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. В ходе него также будет проведено химическое исследование крови покойного для проверки наличия в ней наркотических веществ. Также по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - уточнили в Следственном управлении.

смерть наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ двое школьников украли из магазина брюки и джемпер
В Улан-Удэ двое школьников украли из магазина брюки и джемпер
Происшествия, 20.02.2020
16-летние подростки совершили кражи с разницей в 15 минут
В Иркутске ищут водителя, сбившего 10-летнюю гимнастку
В Иркутске ищут водителя, сбившего 10-летнюю гимнастку
Происшествия, 20.02.2020
Девочка переходила дорогу по «зебре»
Забайкалец избил отца за неприготовленный ужин
Забайкалец избил отца за неприготовленный ужин
Происшествия, 20.02.2020
Мужчина приговорили к 120 часам обязательных работ
Житель Бурятии украл у собутыльницы карту и обналичил 15 тысяч
Житель Бурятии украл у собутыльницы карту и обналичил 15 тысяч
Происшествия, 20.02.2020
Потерпевшая сама указала на предполагаемого вора
В Иркутской области школу закрыли из-за радона
В Иркутской области школу закрыли из-за радона
Происшествия, 20.02.2020
Пока работа школы остановлена на два месяца
Пьяный житель Бурятии избил женщину кочергой
Пьяный житель Бурятии избил женщину кочергой
Происшествия, 20.02.2020
Мужчина сломал ей палец и едва не разбил голову
Забайкалец лишился машины, вступив в конфликт с незнакомцами
Забайкалец лишился машины, вступив в конфликт с незнакомцами
Происшествия, 20.02.2020
Он оставил ключи в замке зажигания, когда выяснял отношения с молодыми людьми
В Иркутской области мошенники обманывают дешёвым топливом
В Иркутской области мошенники обманывают дешёвым топливом
Происшествия, 20.02.2020
Аферисты убегают с чужими деньгами за дешёвое горючее
Нарушители на джипе напали на инспектора Бурприроднадзора
Нарушители на джипе напали на инспектора Бурприроднадзора
Происшествия, 20.02.2020
Преступники избили инспектора Бурприроднадзора и охотничьего инспектора  
Улан-удэнка украла деньги из медлительного банкомата
Улан-удэнка украла деньги из медлительного банкомата
Происшествия, 20.02.2020
Женщина забрала чужие деньги, которые с запозданием выдал аппарат
В Забайкалье односельчане срубили деревьев на миллион
В Забайкалье односельчане срубили деревьев на миллион
Происшествия, 20.02.2020
Древесину они перерабатывали на пилораме одного из них и продавали
В Бурятии убегавший налётчик попал под машину
В Бурятии убегавший налётчик попал под машину
Происшествия, 20.02.2020
За разбойником гнался прохожий с граблями
В Забайкалье после пожара нашли тела двух погибших
В Забайкалье после пожара нашли тела двух погибших
Происшествия, 20.02.2020
Деревянный дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи
Житель Бурятии получил ожоги, борясь с пожаром в квартире
Житель Бурятии получил ожоги, борясь с пожаром в квартире
Происшествия, 20.02.2020
Владельца квартиры госпитализировали в больницу
Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека
Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека
Происшествия, 20.02.2020
Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом
^