В Улан-Удэ лыжники нашли тело голого парня

- Обнаруженное вещество направлено в лабораторию экспертам для химических исследований и определения его состава. Один из пакетиков с порошком был вскрыт и почат. От указанного места к телу покойного ведёт хаотичная дорожка следов, по ходу которых обнаружена одежда молодого человека, которую он, вероятно, сбрасывал с себя на бегу. Следов других людей рядом не обнаружено, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.





- По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от переохлаждения организма. В настоящее время для определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. В ходе него также будет проведено химическое исследование крови покойного для проверки наличия в ней наркотических веществ. Также по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - уточнили в Следственном управлении.







Утром 18 февраля улан-удэнские лыжники на берегу реки Селенга на льду возле одного из островов обнаружили тело обнажённого 19-летнего молодого человека. Следователи по данному факту проводят доследственную проверку.В ходе детального осмотра места происшествия на острове реки рядом с телом покойного были обнаружены разбросанные пакетики, наполненные, предположительно, синтетическим наркотиком, а также фасовочные материалы и небольшие весы.Следствие полагает, что неадекватное поведение парня могло наступить в результате употребления наркотиков. Врачи-наркологи отмечают, что в результате потребления «синтетики» зачастую происходят непредсказуемые реакции организма, полная потеря ориентации и спутанность сознания.