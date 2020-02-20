13 килограммов конопли он собрал на одном из полей Селенгинского района
В Гусиноозёрске ночью 19 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого не был пристёгнут ремнём безопасности.
Однако затем в машине обнаружили два мешка с марихуаной общей массой около 13 килограммов. Наркотик, как выяснилось, мужчина собрал на одном из полей района. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Профессиональная деятельность мужчины также связана с вождением транспорта, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Максимальное наказание, согласно санкциям ч.2 ст. 228 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.
В Бурятии у непристёгнутого водителя нашли два мешка марихуаны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
16-летние подростки совершили кражи с разницей в 15 минут
Девочка переходила дорогу по «зебре»
Мужчина приговорили к 120 часам обязательных работ
Потерпевшая сама указала на предполагаемого вора
Пока работа школы остановлена на два месяца
Мужчина сломал ей палец и едва не разбил голову
Он оставил ключи в замке зажигания, когда выяснял отношения с молодыми людьми
Аферисты убегают с чужими деньгами за дешёвое горючее
Преступники избили инспектора Бурприроднадзора и охотничьего инспектора
Женщина забрала чужие деньги, которые с запозданием выдал аппарат
Древесину они перерабатывали на пилораме одного из них и продавали
За разбойником гнался прохожий с граблями
Деревянный дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи
Владельца квартиры госпитализировали в больницу
Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом