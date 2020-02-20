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В Бурятии у непристёгнутого водителя нашли два мешка марихуаны

В Бурятии у непристёгнутого водителя нашли два мешка марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
13 килограммов конопли он собрал на одном из полей Селенгинского района

В Гусиноозёрске ночью 19 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого не был пристёгнут ремнём безопасности.

Однако затем в машине обнаружили два мешка с марихуаной общей массой около 13 килограммов. Наркотик, как выяснилось, мужчина собрал на одном из полей района. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Профессиональная деятельность мужчины также связана с вождением транспорта, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Максимальное наказание, согласно санкциям ч.2 ст. 228 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.
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