16-летние подростки совершили кражи с разницей в 15 минут
В Улан-Удэ сотрудник службы безопасности спортивного магазина на улице Корабельной обратился в полицию и заявил о пропаже мужских брюк и джемпера.
По видеонаблюдению установлено, что преступления были совершены с разницей в 15 минут. Ущерб составил около 8,5 тысяч рублей.
По подозрению в кражах задержаны двое подростков 16 лет – учащиеся школы. Причём ни тот, ни другой ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденные вещи изъяты у каждого из подростков. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сотрудники ПДН провели профилактические беседы с несовершеннолетними.
В Улан-Удэ двое школьников украли из магазина брюки и джемпер
Происшествия, Фото:
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