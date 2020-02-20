В Улан-Удэ двое школьников украли из магазина брюки и джемпер

16-летние подростки совершили кражи с разницей в 15 минут



В Улан-Удэ сотрудник службы безопасности спортивного магазина на улице Корабельной обратился в полицию и заявил о пропаже мужских брюк и джемпера.



По видеонаблюдению установлено, что преступления были совершены с разницей в 15 минут. Ущерб составил около 8,5 тысяч рублей.



По подозрению в кражах задержаны двое подростков 16 лет – учащиеся школы. Причём ни тот, ни другой ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденные вещи изъяты у каждого из подростков. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сотрудники ПДН провели профилактические беседы с несовершеннолетними.

