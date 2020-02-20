Пьяный житель Бурятии избил женщину кочергой

Мужчина сломал ей палец и едва не разбил голову



3 октября 2019 года пьяный житель Еравнинского района Бурятии избил свою знакомую кочергой из-за приступа внезапной агрессии. Защищаясь, женщина выставила правую руку перед собой, но это её не сильно спасло от ударов. Нападавший попал по руке и голове.



Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, рвано-ушибленную рану затылочной области головы, синяки, а также перелом пальца.



Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Оно было рассмотрено Еравнинским районным судом в особом порядке.



Обвиняемый заявил, что загладил вину перед знакомой и попросил прощения. Потерпевшая простила его. Женщина сама просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.



Уголовное дело было прекращено. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке суд оставил прежней.





