Он оставил ключи в замке зажигания, когда выяснял отношения с молодыми людьми
В Чите в отделение полиции обратился 39-летний местный житель с сообщением об угоне принадлежащей ему машины «ВАЗ 2107». Установлено, что накануне происшествия мужчина, проезжая мимо дома сестры, заметил включённый в кухне свет.
Он решил проверить обстановку и остановился, оставив ключи в замке зажигания. В квартире он обнаружил компанию незнакомых людей. Между потерпевшим и молодыми людьми произошёл конфликт.
Выйдя на улицу, мужчина обнаружил, что отсутствует его машина.
Стражи порядка обнаружили машину неподалёку от места угона в перевёрнутом виде. Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель села. Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, что машину он угнал во время конфликта, однако не справился с управлением. После чего машину бросил.
В отношении подозреваемого время возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец лишился машины, вступив в конфликт с незнакомцами
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пока работа школы остановлена на два месяца
Мужчина сломал ей палец и едва не разбил голову
Он оставил ключи в замке зажигания, когда выяснял отношения с молодыми людьми
Аферисты убегают с чужими деньгами за дешёвое горючее
Преступники избили инспектора Бурприроднадзора и охотничьего инспектора
Женщина забрала чужие деньги, которые с запозданием выдал аппарат
Древесину они перерабатывали на пилораме одного из них и продавали
За разбойником гнался прохожий с граблями
Машину остановили, подозреваемого уложили на землю и заковали в наручники
Деревянный дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи
Владельца квартиры госпитализировали в больницу
Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом
Авария случилась недалеко от села Турунтаево
Движение трамваев временно закрыто на большом расстоянии
Части тела убитой девушки соседи обнаружили на козырьке подъезда