Забайкалец лишился машины, вступив в конфликт с незнакомцами

Он оставил ключи в замке зажигания, когда выяснял отношения с молодыми людьми



В Чите в отделение полиции обратился 39-летний местный житель с сообщением об угоне принадлежащей ему машины «ВАЗ 2107». Установлено, что накануне происшествия мужчина, проезжая мимо дома сестры, заметил включённый в кухне свет.



Он решил проверить обстановку и остановился, оставив ключи в замке зажигания. В квартире он обнаружил компанию незнакомых людей. Между потерпевшим и молодыми людьми произошёл конфликт.



Выйдя на улицу, мужчина обнаружил, что отсутствует его машина.



Стражи порядка обнаружили машину неподалёку от места угона в перевёрнутом виде. Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель села. Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, что машину он угнал во время конфликта, однако не справился с управлением. После чего машину бросил.



В отношении подозреваемого время возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

