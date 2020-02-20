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Забайкалец лишился машины, вступив в конфликт с незнакомцами

Забайкалец лишился машины, вступив в конфликт с незнакомцами
Происшествия, 
Он оставил ключи в замке зажигания, когда выяснял отношения с молодыми людьми

В Чите в отделение полиции обратился 39-летний местный житель с сообщением об угоне принадлежащей ему машины «ВАЗ 2107». Установлено, что накануне происшествия мужчина, проезжая мимо дома сестры, заметил включённый в кухне свет.

Он решил проверить обстановку и остановился, оставив ключи в замке зажигания. В квартире он обнаружил компанию незнакомых людей. Между потерпевшим и молодыми людьми произошёл конфликт.

Выйдя на улицу, мужчина обнаружил, что отсутствует его машина.

Стражи порядка обнаружили машину неподалёку от места угона в перевёрнутом виде. Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель села. Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, что машину он угнал во время конфликта, однако не справился с управлением. После чего машину бросил.

В отношении подозреваемого время возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
угон
 
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