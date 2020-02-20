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В Иркутской области мошенники обманывают дешёвым топливом

В Иркутской области мошенники обманывают дешёвым топливом
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Аферисты убегают с чужими деньгами за дешёвое горючее

В Иркутской области полицейские разыскивают аферистов, похитивших деньги автолюбителей, предлагая недорогое топливо.

Один из инцидентов произошёл накануне в Иркутске. К дальнобойщику из Красноярска, ожидавшему погрузки, подошёл мужчина и пообещал продать ему горючее для автомобиля дешевле рыночной стоимости. Обсудив сделку, вместе они отправились на заправочную станцию.

У заправочной колонки водитель передал новому знакомому 16 тысяч рублей, после чего «продавец», якобы отправившись к кассе, убежал.

Похожая ситуация произошла в тот же день в одной из деревень в Тайшетском районе. Там мужчина предложил автомобилисту купить у него ГСМ и, получив 15 тысяч рублей, скрылся под предлогом обмена денег.

В настоящий момент сотрудники уголовного розыска устанавливают личности обманщиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
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