В Иркутской области мошенники обманывают дешёвым топливом

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Аферисты убегают с чужими деньгами за дешёвое горючее



В Иркутской области полицейские разыскивают аферистов, похитивших деньги автолюбителей, предлагая недорогое топливо.



Один из инцидентов произошёл накануне в Иркутске. К дальнобойщику из Красноярска, ожидавшему погрузки, подошёл мужчина и пообещал продать ему горючее для автомобиля дешевле рыночной стоимости. Обсудив сделку, вместе они отправились на заправочную станцию.



У заправочной колонки водитель передал новому знакомому 16 тысяч рублей, после чего «продавец», якобы отправившись к кассе, убежал.



Похожая ситуация произошла в тот же день в одной из деревень в Тайшетском районе. Там мужчина предложил автомобилисту купить у него ГСМ и, получив 15 тысяч рублей, скрылся под предлогом обмена денег.



В настоящий момент сотрудники уголовного розыска устанавливают личности обманщиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

