Женщина забрала чужие деньги, которые с запозданием выдал аппарат
10 февраля в полицию обратилась 29-летняя улан-удэнка. Девушка сообщила, что неизвестный украл её деньги из банкомата в продуктовом магазине.
Горожанка снимала в банкомате 10 тысяч рублей. Однако аппарат не выдавал сбережения. Она некоторое время ожидала выдачи купюр, но так и не дождавшись, ушла. А спустя несколько дней обнаружила отсутствие этой суммы на счёте.
Полицейские задержали подозреваемую, ею оказалась 30-летняя улан-удэнка. Выяснилось, что женщина, подошедшая к банковскому устройству спустя 5-10 минут после потерпевшей, обнаружив «бесхозные» наличные, забрала их. Деньги она потратила на личные нужды.
Воровка работает, ранее не судима. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция Бурятии предупреждает, что подобные деяния противоправны и влекут уголовную ответственность.
Улан-удэнка украла деньги из медлительного банкомата
Происшествия, Фото:
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