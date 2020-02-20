В Забайкалье односельчане срубили деревьев на миллион

Древесину они перерабатывали на пилораме одного из них и продавали



В полицию поступило сообщение об обнаружении незаконных рубок сосен и лиственниц недалеко от села Урульга Карымского района Забайкальского края. В результате государственному лесному фонду причинён ущерб более чем на миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело.



Установлено, что рубку совершили два жителя Урульги. Незаконно заготовленную древесину они перерабатывали на пилораме одного из них и продавали. По месту жительства одного из задержанных изъята документация и 300 тысяч рублей, предположительно добытых преступным путём.



На период расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.



За незаконную рубку лесных насаждений, совершённую в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

