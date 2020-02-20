За разбойником гнался прохожий с граблями
В Бурятии осудили неудачливого налётчика, которого поймали и связали прохожие.
Он совершил разбойное нападение 14 июня 2019 года в Иволгинском районе Бурятии. Вечером мужчина отправился в магазин возле своего дома. Продавца за прилавком не было, она мыла руки в туалетной комнате. Преступник подошёл к ней, приставил к горлу канцелярский нож и потребовал деньги.
Перепуганная девушка отдала из кассы более восьми тысяч рублей. Разбойник также выхватил у неё сотовый телефон «Samsung», сказав: «Чтобы никому не позвонила», после чего вышел.
Как выяснилось позже, продавец не должна была в этот день выходить на работу. Она подменяла свою коллегу.
Когда преступник ушёл, сотрудница магазина выскочила следом и стала звать на помощь. Крики услышал прохожий, идущий с граблями. Он стал размахивать своим инструментом.
Разбойник побежал в проулок, мужчина с граблями за ним. Во время погони убегавший попал под колёса иномарки. Он упал, затем его связали неравнодушные прохожие, поспешившие на помощь. Связанного мужчину доставили в полицию.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.
Иволгинский районный суд признал сельчанина виновным в разбое и приговорил к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Также с него взыщут процессуальные издержки в сумме 11 175 рублей, связанные с вознаграждением адвокату.
В Бурятии убегавший налётчик попал под машину
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За разбойником гнался прохожий с граблями
Машину остановили, подозреваемого уложили на землю и заковали в наручники
Деревянный дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи
Владельца квартиры госпитализировали в больницу
Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом
Авария случилась недалеко от села Турунтаево
Движение трамваев временно закрыто на большом расстоянии
Части тела убитой девушки соседи обнаружили на козырьке подъезда
Бывший оперуполномоченный таможни отправится за решётку
На двух работников Еравнинского лесничества возбудили уголовные дела
В полицию обратилась их мама
Одним из самых распространённых для мошенников стала массовая рассылка SMS с текстом примерно такого содержания: все операции по вашей карте приостановлены, справки по телефону ХХХХ…
Сожители поссорились из-за того, что мужчина пил в свой день рождения
Возбуждено уголовное дело
Также снизилось число ДТП