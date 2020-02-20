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В Бурятии убегавший налётчик попал под машину

В Бурятии убегавший налётчик попал под машину
Происшествия, 
За разбойником гнался прохожий с граблями

В Бурятии осудили неудачливого налётчика, которого поймали и связали прохожие.

Он совершил разбойное нападение 14 июня 2019 года в Иволгинском районе Бурятии. Вечером мужчина отправился в магазин возле своего дома. Продавца за прилавком не было, она мыла руки в туалетной комнате. Преступник подошёл к ней, приставил к горлу канцелярский нож и потребовал деньги.

Перепуганная девушка отдала из кассы более восьми тысяч рублей. Разбойник также выхватил у неё сотовый телефон «Samsung», сказав: «Чтобы никому не позвонила», после чего вышел.

Как выяснилось позже, продавец не должна была в этот день выходить на работу. Она подменяла свою коллегу.

Когда преступник ушёл, сотрудница магазина выскочила следом и стала звать на помощь. Крики услышал прохожий, идущий с граблями. Он стал размахивать своим инструментом.

Разбойник побежал в проулок, мужчина с граблями за ним. Во время погони убегавший попал под колёса иномарки. Он упал, затем его связали неравнодушные прохожие, поспешившие на помощь. Связанного мужчину доставили в полицию.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.

Иволгинский районный суд признал сельчанина виновным в разбое и приговорил к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Также с него взыщут процессуальные издержки в сумме 11 175 рублей, связанные с вознаграждением адвокату.


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