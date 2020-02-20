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В Бурятии появилось видео задержания лесников-взяточников

В Бурятии появилось видео задержания лесников-взяточников
Происшествия, 
Машину остановили, подозреваемого уложили на землю и заковали в наручники

МВД по Бурятии представило видео задержания сотрудников лесничества, подозреваемых в получении взяток.


Как сообщал «Байкал-Daily», были задержаны двое участковых лесничих Еравнинского лесничества.

По версии следствия, в июне и августе 2019 года лесничий выявил нарушения при проверке двух лесовозов. В обоих случаях он предложил бизнесменам «закрыть глаза» за взятки. От каждого получил по 20 тысяч рублей.

В октябре 2019 года этот же сотрудник вместе с коллегой получили взятку в 30 тысяч с владельца древесины, на которую не было документов. За это они не стали привлекать гражданина к ответственности и отпустили его вместе с незаконно заготовленным лесом.

- 17 февраля сотрудники управления экономического безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Один из фигурантов заключен под стражу, со второго взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативники не исключают, что имеются другие пострадавшие от противоправной деятельности данных должностных лиц. Полиция просит пострадавших обратиться по телефонам: 8(3012) 29-21-27 или 102 (112).





взятка лесники
 
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