Владельца квартиры госпитализировали в больницу
В Бурятии 19 февраля произошло восемь пожаров, три из которых зарегистрированы в районах.
Так, в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны горела пристроенная веранда.
В результате пожара повреждены веранда изнутри на площади 24 кв.м., крыша веранды на площади 6 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.
При попытке самостоятельно потушить возгорание пострадал владелец квартиры. Он был госпитализирован с ожогами, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 февраля на пожаре в пятиэтажке в посёлке Восточный в Улан-Удэ погиб мужчина.
Житель Бурятии получил ожоги, борясь с пожаром в квартире
Происшествия, Фото:
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