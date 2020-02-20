Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека

Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении крупного бизнесмена, его сына, а также пятерых уроженцев Чеченской Республики. Они обвиняются в похищении человека и самоуправстве.



По версии следствия, в 2018 году бизнесмен, позиционирующий себя меценатом и защитником прав предпринимателей, решил похитить человека для подписания им необходимых юридических документов об отчуждении права собственности на объекты недвижимости стоимостью более 300 миллионов рублей.



Похищенный в 2012 году был доверенным лицом обвиняемого и его супруги, являлся собственником недвижимости. В 2015 году он продал это имущество дочери супруги обвиняемого, который в свою очередь, находясь в бракоразводном процессе, решил присвоить эту собственность преступным путём.



Бизнесмен предложил своему знакомому - уроженцу Чеченской Республики за 50 млн рублей совершить похищение мужчины и самоуправство, на что тот согласился и привлёк ещё четверых жителей города Грозный. Таким образом, была создана организованная группа по этническому признаку, члены которой более трёх месяцев тщательно планировали особо тяжкое преступление.



Вечером 1 июня 2018 года обвиняемые следили за потерпевшим с места работы к дому. За чертой города мужчины перекрыли ему дорогу и напали. Они действовали цинично - применили электрошокер и распылили газовый баллон, после чего силой посадили его в свой автомобиль. Затем мужчину привезли в дом организатора преступления, где избили и заставили подписать необходимую документацию.



- В кратчайшие сроки о совершенном преступлении стало известно правоохранительным органам. Сотрудники выехали на место преступления, где в ходе обыска задержали всех участников ОПГ. Во время следствия обвиняемые были настроены крайне агрессивно, всячески пытались затянуть следствие, отказывались от дачи показаний, осуществляли провокационные действия в СИЗО и следственном управлении. Организатор преступления через СМИ негативно высказывался в адрес руководства следственного управления и следователей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов. Следователи допросили более 50 свидетелей, проведено более 20 различных экспертиз, более 30 обысков. По местам жительства подсудимых обнаружено и изъято оружие, наручники, рации и бронежилеты.



Кроме того, в доме организатора преступлений изъяты денежные средства в сумме 270 тысяч долларов США, на которые наложен арест.



В настоящее время прокуратурой Иркутской области утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.







