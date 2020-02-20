Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека

Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении крупного бизнесмена, его сына, а также пятерых уроженцев Чеченской Республики. Они обвиняются в похищении человека и самоуправстве.
По версии следствия, в 2018 году бизнесмен, позиционирующий себя меценатом и защитником прав предпринимателей, решил похитить человека для подписания им необходимых юридических документов об отчуждении права собственности на объекты недвижимости стоимостью более 300 миллионов рублей.
Похищенный в 2012 году был доверенным лицом обвиняемого и его супруги, являлся собственником недвижимости. В 2015 году он продал это имущество дочери супруги обвиняемого, который в свою очередь, находясь в бракоразводном процессе, решил присвоить эту собственность преступным путём.
Бизнесмен предложил своему знакомому - уроженцу Чеченской Республики за 50 млн рублей совершить похищение мужчины и самоуправство, на что тот согласился и привлёк ещё четверых жителей города Грозный. Таким образом, была создана организованная группа по этническому признаку, члены которой более трёх месяцев тщательно планировали особо тяжкое преступление.
Вечером 1 июня 2018 года обвиняемые следили за потерпевшим с места работы к дому. За чертой города мужчины перекрыли ему дорогу и напали. Они действовали цинично - применили электрошокер и распылили газовый баллон, после чего силой посадили его в свой автомобиль. Затем мужчину привезли в дом организатора преступления, где избили и заставили подписать необходимую документацию.
- В кратчайшие сроки о совершенном преступлении стало известно правоохранительным органам. Сотрудники выехали на место преступления, где в ходе обыска задержали всех участников ОПГ. Во время следствия обвиняемые были настроены крайне агрессивно, всячески пытались затянуть следствие, отказывались от дачи показаний, осуществляли провокационные действия в СИЗО и следственном управлении. Организатор преступления через СМИ негативно высказывался в адрес руководства следственного управления и следователей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов. Следователи допросили более 50 свидетелей, проведено более 20 различных экспертиз, более 30 обысков. По местам жительства подсудимых обнаружено и изъято оружие, наручники, рации и бронежилеты.
Кроме того, в доме организатора преступлений изъяты денежные средства в сумме 270 тысяч долларов США, на которые наложен арест.
В настоящее время прокуратурой Иркутской области утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.
Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом
Авария случилась недалеко от села Турунтаево
Движение трамваев временно закрыто на большом расстоянии
Части тела убитой девушки соседи обнаружили на козырьке подъезда
Бывший оперуполномоченный таможни отправится за решётку
На двух работников Еравнинского лесничества возбудили уголовные дела
В полицию обратилась их мама
Одним из самых распространённых для мошенников стала массовая рассылка SMS с текстом примерно такого содержания: все операции по вашей карте приостановлены, справки по телефону ХХХХ…
Сожители поссорились из-за того, что мужчина пил в свой день рождения
Возбуждено уголовное дело
Также снизилось число ДТП
О подозрительной женщине в полицию сообщили соседи
«Пожарные ходят туда-сюда», - сообщали горожане
В доме подозреваемого обнаружили украденное имущество
После инцидента с травмой ребёнка каток закрыли