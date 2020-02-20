В Бурятии в перевернувшейся «Волге» пострадали три человека

Авария случилась недалеко от села Турунтаево
Вчера ночью в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.
34-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110», следуя со стороны Улан-Удэ, в 1,5 км от села Турунтаево, не справился с управлением. Водитель съехал с проезжей части, его автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира – 37-летняя женщина и 40-летний мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 13 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторы ДПС выявили 400 нарушений ПДД, в том числе задержаны восемь пьяных водителей, пять человек за отказ от прохождения освидетельствования, трое автомобилистов за повторное управление в состоянии опьянения в течение года.
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