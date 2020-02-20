 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Февраля

19 Февраля

Популярное

В Бурятии в перевернувшейся «Волге» пострадали три человека

В Бурятии в перевернувшейся «Волге» пострадали три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария случилась недалеко от села Турунтаево

Вчера ночью в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.

34-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110», следуя со стороны Улан-Удэ, в 1,5 км от села Турунтаево, не справился с управлением. Водитель съехал с проезжей части, его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира – 37-летняя женщина и 40-летний мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.


За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 13 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторы ДПС выявили 400 нарушений ПДД, в том числе задержаны восемь пьяных водителей, пять человек за отказ от прохождения освидетельствования, трое автомобилистов за повторное управление в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 февраля на улице Революции 1905 года «КамАЗ» смял «Жигули».




ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека
Иркутский бизнесмен c сыном и бандой похитили человека
Происшествия, 20.02.2020
Бизнесмен, его сын и пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом
В Бурятии в перевернувшейся «Волге» пострадали три человека
В Бурятии в перевернувшейся «Волге» пострадали три человека
Происшествия, 20.02.2020
Авария случилась недалеко от села Турунтаево
В Улан-Удэ из-за неуклюжего водителя встали трамваи
В Улан-Удэ из-за неуклюжего водителя встали трамваи
Происшествия, 20.02.2020
Движение трамваев временно закрыто на большом расстоянии
В Забайкалье убийца-расчленитель девушки получил 14 лет
В Забайкалье убийца-расчленитель девушки получил 14 лет
Происшествия, 20.02.2020
Части тела убитой девушки соседи обнаружили на козырьке подъезда
В Бурятии таможенник получил взятку в полмиллиона рублей
В Бурятии таможенник получил взятку в полмиллиона рублей
Происшествия, 20.02.2020
Бывший оперуполномоченный таможни отправится за решётку
В Бурятии лесники отпускали нарушителей за взятки
В Бурятии лесники отпускали нарушителей за взятки
Происшествия, 19.02.2020
На двух работников Еравнинского лесничества возбудили уголовные дела
В Братске медсестра и учитель поверили смс и лишились денег
В Братске медсестра и учитель поверили смс и лишились денег
Происшествия, 19.02.2020
Одним из самых распространённых для мошенников стала массовая рассылка SMS с текстом примерно такого содержания: все операции по вашей карте приостановлены, справки по телефону ХХХХ…
Жительница Бурятии ткнула сожителя ножом в пах
Жительница Бурятии ткнула сожителя ножом в пах
Происшествия, 19.02.2020
Сожители поссорились из-за того, что мужчина пил в свой день рождения
В Иркутске поймали женщину со 197 свёртками с героином
В Иркутске поймали женщину со 197 свёртками с героином
Происшествия, 19.02.2020
О подозрительной женщине в полицию сообщили соседи
В Забайкалье к дому вора привели его следы
В Забайкалье к дому вора привели его следы
Происшествия, 19.02.2020
В доме подозреваемого обнаружили украденное имущество
В Улан-Удэ следователи взялись за каток, где ребёнок сломал ногу
В Улан-Удэ следователи взялись за каток, где ребёнок сломал ногу
Происшествия, 19.02.2020
После инцидента с травмой ребёнка каток закрыли
^