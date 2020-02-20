Части тела убитой девушки соседи обнаружили на козырьке подъезда
В Чите суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Дульдургинского района, убившего 18-летнюю девушку.
4 октября прошлого года около 21.30 пьяный мужчина, находясь в квартире в Чите, из-за возникшей неприязни убил 18-летнюю девушку. Он познакомился с ней в день убийства.
Мужчина жестоко избил, а затем задушил потерпевшую руками. На следующий день он расчленил тело убитой девушки, вынес несколько частей тела на улицу и утопил в реке Чита. После этого мужчина распивал спиртное в этой же квартире, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 6 октября жители многоквартирного дома в Чите обнаружили части тела на козырьке подъезда дома. Прибывшие оперативники установили личность погибшей.
На первом же допросе он признался в убийстве девушки.
В соответствии с выводами проведённой судебной психолого-психиатрической экспертизы, подсудимый признан вменяемым.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особо режима. Кроме того, подсудимый должен уплатить 2 млн рублей в виде компенсации морального вреда бабушке убитой девушки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье убийца-расчленитель девушки получил 14 лет
Происшествия, Фото:
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