В Бурятии таможенник получил взятку в полмиллиона рублей

Бывший оперуполномоченный таможни отправится за решётку



Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ бывший оперуполномоченный Бурятской таможни признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки от мужчины, перевозившего контрафактные товары. Сотрудник получил взятку в размере 466 тысяч рублей.



Бывшего таможенника приговорили к реальному лишению свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 4 миллиона рублей.



Также суд удовлетворил исковые требования Бурятского транспортного прокурора о взыскании с осуждённого суммы взятки в 466 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.







