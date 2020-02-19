Жительница Бурятии ткнула сожителя ножом в пах

Сожители поссорились из-за того, что мужчина пил в свой день рождения



Семейная трагедия произошла в прошлом году в Иволгинском районе Бурятии. Мужчина у себя дома распивал алкоголь вместе с приятелем по случаю своего дня рождения. Позже друг ушёл домой.



Вечером сожительница именинника устроила ссору из-за его пьянства. Во время перепалки мужчина толкнул её. Женщина взяла со стола нож и ударила им прямо в пах.



Раненый получил колото-резаное ранение передней брюшной стенки, которое позже было расценено как тяжкий вред здоровью. Несмотря на травму, супруги легли спать. Ночью женщина проснулась от текущей из раны крови и вызвала скорую помощь.



На суде она признала свою вину, но заявила, что убивать не хотела. «Хотела напугать», - сказала женщина.



Потерпевший просил суд не лишать её свободы, заявив об отсутствии претензий.



Иволгинский районный суд признал подсудимую виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Известно, что у женщины двое несовершеннолетних детей, которые находятся на попечении родной бабушки.

