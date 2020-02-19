Сожители поссорились из-за того, что мужчина пил в свой день рождения
Семейная трагедия произошла в прошлом году в Иволгинском районе Бурятии. Мужчина у себя дома распивал алкоголь вместе с приятелем по случаю своего дня рождения. Позже друг ушёл домой.
Вечером сожительница именинника устроила ссору из-за его пьянства. Во время перепалки мужчина толкнул её. Женщина взяла со стола нож и ударила им прямо в пах.
Раненый получил колото-резаное ранение передней брюшной стенки, которое позже было расценено как тяжкий вред здоровью. Несмотря на травму, супруги легли спать. Ночью женщина проснулась от текущей из раны крови и вызвала скорую помощь.
На суде она признала свою вину, но заявила, что убивать не хотела. «Хотела напугать», - сказала женщина.
Потерпевший просил суд не лишать её свободы, заявив об отсутствии претензий.
Иволгинский районный суд признал подсудимую виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Известно, что у женщины двое несовершеннолетних детей, которые находятся на попечении родной бабушки.
Жительница Бурятии ткнула сожителя ножом в пах
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Также снизилось число ДТП
О подозрительной женщине в полицию сообщили соседи
«Пожарные ходят туда-сюда», - сообщали горожане
В доме подозреваемого обнаружили украденное имущество
После инцидента с травмой ребёнка каток закрыли
Пострадал водитель «Мерседеса»
Молодой отец отправится в колонию за пьяную езду
Осуждённая сочла свой приговор слишком суровым
22-летнего парня убили за то, что он оскорблял и бил свою супругу
Права управления транспортными средствами они лишены через суд
Мужчина сдал ружьё покойного отца, которое в последний раз видел ещё в школе
Он заказал приставку на сайте с объявлениями
Двор одного дома в селе Большой Луг подтопило из-за наледных процессов
Пропавший мужчина в последний раз связывался с родственниками в декабре