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В Улан-Удэ студент обокрал пенсионерку в кафе

В Улан-Удэ студент обокрал пенсионерку в кафе
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

17 февраля в полицию обратилась 71-летняя улан-удэнка, заявившая о краже.

Пенсионерка заявила о краже. Женщина рассказала, что днём забыла свой телефон на столике в кафе, где обедала с родственницей. Когда она вернулась в общепит, гаджета уже не было.

Сотрудники уголовного розыска, опросив посетителей и персонал заведения, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний студент колледжа. Украденный мобильный, которым он планировал пользоваться, у него изъят.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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