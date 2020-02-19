В Улан-Удэ студент обокрал пенсионерку в кафе

Возбуждено уголовное дело



17 февраля в полицию обратилась 71-летняя улан-удэнка, заявившая о краже.



Пенсионерка заявила о краже. Женщина рассказала, что днём забыла свой телефон на столике в кафе, где обедала с родственницей. Когда она вернулась в общепит, гаджета уже не было.



Сотрудники уголовного розыска, опросив посетителей и персонал заведения, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний студент колледжа. Украденный мобильный, которым он планировал пользоваться, у него изъят.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

