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На федеральных трассах в Бурятии сократилась смертность

На федеральных трассах в Бурятии сократилась смертность
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также снизилось число ДТП

По итогам 2019 года на федеральных автодорогах в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае по сравнению с предыдущим годом количество ДТП сократилось на 13%. Вместе с тем снизилось и число пострадавших – на 13%, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В 2019 году на дорогах были приняты дополнительные меры.

Установлено 11 комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, четыре светофорных объекта, два из которых в Улан-Удэ, один в Иволгинском районе Бурятии и ещё один в городе Слюдянка.

- Кроме того, на подведомственной сети установлено 1054 дорожных знака, 29 км металлического барьерного ограждения в необходимых местах, нанесена горизонтальная дорожная разметка из износостойкого термопластика на 24,5 км, смонтировано 4 км пешеходного ограждения на пешеходных переходах, автобусных остановках, - отмечают в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В 2019 году отремонтировано в общей сложности свыше 150 км дорог, в том числе 27,6 км капитально, выполнено устройство защитных слоев дорожного покрытия на 36,7 км. Кроме того, реконструировано почти 7 км Р-258 «Байкал» с 464 по 470 км.

Справка:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трех субъектов РФ (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это участки автомобильных дорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.


федеральная трасса Упрдор "Южный Байкал"
 
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