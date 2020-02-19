В Иркутске поймали женщину со 197 свёртками с героином

О подозрительной женщине в полицию сообщили соседи



Накануне в Иркутске по подозрению в распространении героина задержали 42-летнюю местную жительницу.



В дежурную часть полиции обратились жители дома на улице Ипподромная. Они заметили, что подозрительная женщина постоянно что-то ищет возле их дома.



В этот же день сотрудники полиции задержали её с поличным. При личном досмотре в кармане куртки оперативники обнаружили 197 свёртков с героином. Общий вес – более 3 граммов.



Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, полгода назад освободилась из мест лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

