О подозрительной женщине в полицию сообщили соседи
Накануне в Иркутске по подозрению в распространении героина задержали 42-летнюю местную жительницу.
В дежурную часть полиции обратились жители дома на улице Ипподромная. Они заметили, что подозрительная женщина постоянно что-то ищет возле их дома.
В этот же день сотрудники полиции задержали её с поличным. При личном досмотре в кармане куртки оперативники обнаружили 197 свёртков с героином. Общий вес – более 3 граммов.
Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, полгода назад освободилась из мест лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске поймали женщину со 197 свёртками с героином
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