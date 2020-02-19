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В Забайкалье к дому вора привели его следы

В Забайкалье к дому вора привели его следы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В доме подозреваемого обнаружили украденное имущество

18 февраля в полицию в Читинском районе Забайкальского края поступило сообщение о краже из магазина, расположенного в селе Домна. Yеизвестные ночью проникли в магазин, взломав входную дверь, и украли продукты питания и другие товары на общую сумму более 50 тысяч рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы обуви. Пройдя по следам, сотрудники пришли прямо к дому подозреваемого. Там обнаружили украденное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Имущество изъято и возвращено владельцу магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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