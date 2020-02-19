В Братске «Мерседес» разбился в столкновении с троллейбусом

Сегодня около 8 часов утра на улице Обручева в Братске столкнулись «Мерседес» и троллейбус.





33-летний водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.Причины аварии выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.