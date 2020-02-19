В Братске «Мерседес» разбился в столкновении с троллейбусом

Пострадал водитель «Мерседеса»
Сегодня около 8 часов утра на улице Обручева в Братске столкнулись «Мерседес» и троллейбус.
33-летний водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.
Причины аварии выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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