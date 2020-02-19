Жительница Бурятии по пьяни пырнула ножом друга

Осуждённая сочла свой приговор слишком суровым



Ранее судимая жительница Тарбагатайского района Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убила приятеля. Она дважды ударила его в брюшную полость ножом.



Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью, но он выжил.



Приговором районного суда женщина признана виновной, ей назначили шесть лет лишения колонии общего режима.



Сама она посчитала приговор слишком суровым и попыталась его обжаловать.



- Однако судебная коллегия по уголовным делам доводы жалобы осуждённой оставила без удовлетворения. Назначенное наказание признано справедливым, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

