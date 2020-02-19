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Пятерых иркутян осудили за спланированное убийство

Пятерых иркутян осудили за спланированное убийство
Происшествия, 
22-летнего парня убили за то, что он оскорблял и бил свою супругу

В Иркутске суд вынес приговор пятерым мужчинам, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве, его организации и пособничестве.

В сентябре 2018 года один из мужчин решил убить супруга своей сестры, который неоднократно оскорблял и бил её. Молодой человек сообщил о своём намерении знакомому – тот согласился «помочь» и рассказал, что у него есть ещё приятели, которые помогут им совершить преступление.

После тщательного планирования убийства и распределения между собой ролей, осуждённые отправились на преступление. Подъехав к дому своей жертвы, обманом они вызвали мужчину на улицу, избили и посадили в автомобиль.

Прибыв на запланированное место совершения убийства, молодые люди жестоко избили потерпевшего, а затем нанесли множественные ножевые ранения. От полученных травм 22-х летний молодой человек скончался на месте, его тело осуждённые сбросили в овраг и ушли.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска спустя несколько дней, впоследствии их заключили под стражу.

- На основании обвинительного вердикта присяжных судья Иркутского областного суда вынес обвинительный приговор в отношении указанной группы лиц. Одному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, остальным – от 15 до 17,5 лет лишения свободы. Все осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



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