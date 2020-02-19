Он заказал приставку на сайте с объявлениями
В Братске накануне в полицию обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что в конце января нашёл на одном из сайтов объявление о продаже по доступной цене игровой приставки, где оставил заявку о приобретении.
Продавец сам с ним связался и предложил приемлемый вариант доставки товара с оплатой при получении посылки.
На днях братчанин получил извещение о поступлении оправления, за которое заплатил более 7,5 тысяч рублей. Однако вместо ожидаемой приставки внутри коробки оказалось полтора десятка кусков хозяйственного мыла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По данному факту полицейские проводят проверку.
Братчанин получил вместо игровой приставки 15 кусков мыла
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Он заказал приставку на сайте с объявлениями
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