Братчанин получил вместо игровой приставки 15 кусков мыла

Он заказал приставку на сайте с объявлениями



В Братске накануне в полицию обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что в конце января нашёл на одном из сайтов объявление о продаже по доступной цене игровой приставки, где оставил заявку о приобретении.



Продавец сам с ним связался и предложил приемлемый вариант доставки товара с оплатой при получении посылки.



На днях братчанин получил извещение о поступлении оправления, за которое заплатил более 7,5 тысяч рублей. Однако вместо ожидаемой приставки внутри коробки оказалось полтора десятка кусков хозяйственного мыла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту полицейские проводят проверку.





