Двор одного дома в селе Большой Луг подтопило из-за наледных процессов
В селе Большой Луг Шелеховского района появилась угроза подтопления жилых домов. В результате перепадов температур в январе и феврале здесь наблюдаются наледные процессы на ручье Ханчин.
Это привело к частичному подтоплению двора одного из домов, в пониженных формах рельефа – огорода. В отдельных местах имеются небольшие выходы наледи на дорогу.
- Сооружён снежный вал, длина которого - 15 метров, ширина - 0,5 метров. При взаимодействии с руководством Восточно-Сибирской железной дорогой запланировано проведение работ по устранению наледи. Подтопления жилых домов нет. Уровень воды за сутки не повышался и остаётся в пределах нормы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области соорудили снежный вал от наледи на дороге
Происшествия, Фото:
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