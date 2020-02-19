В Иркутской области соорудили снежный вал от наледи на дороге

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двор одного дома в селе Большой Луг подтопило из-за наледных процессов



В селе Большой Луг Шелеховского района появилась угроза подтопления жилых домов. В результате перепадов температур в январе и феврале здесь наблюдаются наледные процессы на ручье Ханчин.



Это привело к частичному подтоплению двора одного из домов, в пониженных формах рельефа – огорода. В отдельных местах имеются небольшие выходы наледи на дорогу.



- Сооружён снежный вал, длина которого - 15 метров, ширина - 0,5 метров. При взаимодействии с руководством Восточно-Сибирской железной дорогой запланировано проведение работ по устранению наледи. Подтопления жилых домов нет. Уровень воды за сутки не повышался и остаётся в пределах нормы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

