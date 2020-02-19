Пропавший мужчина в последний раз связывался с родственниками в декабре
Сотрудники полиции разыскивают 35-летнего жителя Джидинского района Бурятии Алексея Бакланова. Он уехал на заработки в Улан-Удэ в середине октября 2019 года, и до сих пор не вернулся.
В последний раз мужчина выходил на связь с родственниками в декабре прошлого года. Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 1 января, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост 182-184 см, на вид 35 лет, глаза карие, волосы русые, стрижка короткая.
Особые приметы: шрам на переносице и два шрама ниже локтя правой руки.
Был одет: шапка чёрная вязаная, роба зимняя темно-синяя, берцы чёрного цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).
В Бурятии ищут мужчину, не вернувшегося с заработков
Происшествия, Фото:
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