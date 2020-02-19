Читинку обокрали в баре, пока она танцевала

В сумочке находились деньги и косметика



31-летняя читинка обратилась в полицию с заявлением о краже сумки, в которой находились три тысячи рублей и косметика. Кража произошла в баре. Оставив свою сумку на стуле около барной стойки, женщина ушла танцевать, а когда вернулась, сумочки на месте не оказалось.



Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы вора. Вскоре была установлена его личность и местонахождение. Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 37-летний читинец. Деньги он уже потратил.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

