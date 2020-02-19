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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже дорогого телефона

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже дорогого телефона
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Молодой человек стащил смартфон с витрины магазина. ВИДЕО

В Улан-Удэ полицейские разыскивают вора, укравшего дорогой телефон в магазине цифровой и бытовой техники, расположенном в торговом центре на улице Жердева.

Мобильный телефон подозреваемый стащил с витрины магазина, где он был выставлен в числе других гаджетов. Ущерб составил около 57 тысяч рублей.


Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: пуховик, джинсы и ботинки чёрного цвета, шапка вязаная чёрная.

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией об этом молодом человеке, либо его местонахождении, полицейские просят сообщить по телефонам: 8(924)353-77-28, 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
кража
 
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