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В Иркутской области незаконно разрешили рубить лес в заказнике

В Иркутской области незаконно разрешили рубить лес в заказнике
Происшествия, 
С 2009 года арендатор вырубил большое число деревьев

Арбитражный суд Иркутской области признал ничтожным договор аренды лесного участка на право заготовки деловой древесины в заказнике «Озёрный», сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Договор заключен ещё в 2009 году и за это время было вырублено большое число лесных насаждений, где обитают редкие животные.

После вмешательства прокуратуры министерство лесного комплекса Иркутской области обратилось в суд с требованиями расторгнуть договор. Вместе с тем, расторжение договора не влечёт оценку незаконности изначально заключенной сделки с последующей обязанностью возместить причинённый вред.

Байкальская межрегиональная природоохранная, вступив в рассмотрение дела, заявила о ничтожности заключенных сделок, попросив суд не расторгать сделку, а дать оценку её незаконности.

Суд, оценив доводы прокурора, согласился, что сделка, позволяющая заготовку древесины в границах заказника «Озерный» не соответствует возможному использованию защитных лесов, целям и задачам особо охраняемой природной территории.

Министерство и арендатор не согласились с позицией суда и прокурора, обжаловав судебный акт в вышестоящий суд. Судом апелляционной инстанции 7 февраля решение суда оставлено без изменения, вступило в законную силу.

В настоящее время прокуратура оценивает размер причинённого незаконной рубкой ущерба и решает вопрос о его взыскании.

Одновременно прокуратура требует судебной оценки ещё одного договора, заключенного с указанным арендатором на леса заказника.

Государственный природный заказник областного значения «Озёрный» расположен на территории Нижнеилимского района Иркутской области. Образован в 1985 году.
заказники природохранная прокуратура
 
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