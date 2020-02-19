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В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома

Вчера днём на улице Чкалова в посёлке Восточный в Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Горела квартира на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Сотрудники газодымозащитной службы вынесли 61-летнего мужчину. Медработники констатировали его смерть.

Пожар был ликвидирован за 14 минут. Огонь уничтожил мебель, повредил стены на общей площади 17 кв.м.

Обстоятельства происшествия уточняются, предварительно причиной послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смерть на пожаре была зарегистрирована 13 февраля – в тепляке погиб пожилой улан-удэнец.

Днём 14 февраля в центре Улан-Удэ полыхал жилой дом.



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