Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома
Вчера днём на улице Чкалова в посёлке Восточный в Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Горела квартира на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сотрудники газодымозащитной службы вынесли 61-летнего мужчину. Медработники констатировали его смерть.
Пожар был ликвидирован за 14 минут. Огонь уничтожил мебель, повредил стены на общей площади 17 кв.м.
Обстоятельства происшествия уточняются, предварительно причиной послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смерть на пожаре была зарегистрирована 13 февраля – в тепляке погиб пожилой улан-удэнец.
Днём 14 февраля в центре Улан-Удэ полыхал жилой дом.
В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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