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В Бурятии жестокие убийцы пробили жертве череп

В Бурятии жестокие убийцы пробили жертве череп
Происшествия, 
При осмотре тела погибшего головной мозг отсутствовал

Поздно вечером в Бурятии трое приятелей распивали спиртное в помещении крестьянско-фермерского хозяйства.

Вспыхнула ссора, и один из мужчин ударил другого кулаком по лицу. Третий решил жестоким способом успокоить скандалиста. Он ударил его семикилограммовой металлической трубой четыре раза по голове.

От ударов раненый упал на землю. Подключился к избиению приятеля и мужчина, которого изначально ударили по лицу. Он нашёл изогнутый гвоздь длиной 125 мм, которым нанёс ещё пять ударов по телу. Затем взял металлическую рулевую тягу от трактора «ЮМЗ» весом 8 кг и ударил лежавшего на земле друга пять раз по голове и семь раз по другим частям тела.

На этом он не остановился - поднял с земли брусок весом 10 кг, которым нанёс ещё пять ударов по лицу и голове.

Затем мужчины перенесли тело на улицу. Здесь расправа продолжилась. Нападавший, который первым наносил удары трубой, бил теперь металлическим уголком. Позже он сказал, что эти удары были якобы контрольными, то есть нанесенными для уверенности, что жертва уже не очнётся.

Убедившись, что несчастный скончался, друзья покинули место происшествия.

Убитому были причинены многочисленные тяжелые травмы, переломы, в том числе множественные переломы костей свода и основания черепа, лицевых костей (скуловых, верхнечелюстных пазух и носа). Повреждения были такими, что все мозги убийцы выбили. Головной мозг при осмотре тела отсутствовал вовсе.

Верховный суд Бурятии назначил одному из убийц 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, другому – 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.



убийство
 
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