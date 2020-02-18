В Забайкалье переводчик лишилась более 300 тысяч

Восемь забайкальцев пострадали от мошенников за сутки



В понедельник в полицию обратилась 60-летняя жительница села Ортуй Могойтуйского района Забайкальского края, которая стала жертвой мошенников.



Ей позвонила женщина и предложила работу по размещённому ранее объявлению о переводе текстов. В качестве первоначального взноса неизвестная предложила перевести семь тысяч рублей, что женщина и сделала. После этого позвонил мужчина и пояснил, что для перечисления средств за выполненную работу необходимо оформить карту банка, перечислить 25 тысяч на «киви-кошелёк» на её имя и 290 тысяч рублей на указанный им счёт. При этом он заверил, что все деньги будут ей возвращены.



Доверчивая забайкалка оформила кредитную карту на сумму 369 тысяч и с неё перечислила требуемую сумму. После этого связь с мошенниками прервалась. Сумма ущерба составила 322 тысячи рублей. Установлено, что телефоны звонивших зарегистрированы в Москве.



58-летнему читинцу позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с его карт пытаются снять деньги. Он предложил перевести все деньги на другой счёт, при этом ни в коем случае не прерывать разговор. Читинец, разговаривая с аферистом, подошёл к терминалу и по его указанию с двух карт сам перевёл 74 тысячи рублей. Установлено, что телефон звонившего зарегистрирован в Курганской области.



Всего за прошедшие сутки от мошенников пострадали восемь забайкальцев из Читы, Могойтуйского, Забайкальского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского и Шилкинского районов. Сумма причинённого ущерба составила от трех до 322 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

