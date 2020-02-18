Парень лично контролировал работу игрового зала
21-летнему жителю Тайшета предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В незаконном игорном заведении в Тайшете правоохранители изъяли семь единиц игрового оборудования (системные блоки, мониторы) и более 30 тысяч рублей.
По версии следствия, заведение работало несколько месяцев. Обвиняемый лично контролировал работу игрового зала, где проводились незаконные азартные игры. Он принял на работу кассира-оператора, контролировал поступление и расходование денег, полученных от незаконного бизнеса.
21-летний житель Иркутской области организовал игровой салон
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