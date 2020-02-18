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В Бурятии обнаружили ещё одного пса-каннибала

В Бурятии обнаружили ещё одного пса-каннибала
Происшествия,  Фото:crimburyatia.ru
В Сети появилось видео, на котором бездомная собака ест себе подобного

Сегодня в популярном бурятском паблике crimburyatia.ru появилось видео от подписчика, на котором собака поедала тело своего сородича. Шокирующее зрелище очевидцы застали в посёлке Нижняя Иволга.

«Учёные говорят, что каннибализм среди псовых может возникнуть только ввиду психического отклонения, в целом же собаки никогда не станут есть себе подобных», - так подписана публикация.

В паблике отметили, что причина смерти пса неизвестна.

Пользователи Сети прокомментировали пост: «У вас везде в новостях одни собаки, чё нечего в Улан Удэ интересного не происходит что ли?», «До чего собак люди довели!», «Собака каннибал получается», «Classic», «Ждём зоозащитников, которые будут говорить, что, в том что собаки едят собак виноваты люди», «Голод не тетка».

Как сообщал «Байкал-Daily», похожая ситуация произошла в январе. Горожане активно обсуждали снимок бездомной собаки, поедавшей тело другой.

Также недавно были опубликованы фотографии трёх щенков, живущих на кладбище в раскопанной могиле.


собаки бездомные животные
 
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