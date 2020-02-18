Читинец угнал автомобиль у родного дяди

Свой поступок парень объяснил тем, что хотел прокатиться



В понедельник в отдел полиции Читы поступило заявление от местного жителя о том, что со двора его частного дома пропал автомобиль «Тойота Саксид». Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что к угону может быть причастен племянник мужчины, который приехал в гости и куда-то отлучился.



Сотрудники полиции задержали его за рулём автомобиля недалеко от дома. Молодой человек признался, что взял автомобиль, чтобы попробовать проехать.



- По факту угона возбуждено уголовное дело. Машина изъята и возвращена владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

