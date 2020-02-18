 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

В Иркутской области на пожаре погибла шестилетняя девочка

В Иркутской области на пожаре погибла шестилетняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома

Шестилетняя девочка погибла на пожаре в селе Алехино Черемховского района Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

18 февраля в 1:05 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме. К моменту прибытия пожарных кровля дома и веранда были охвачены огнём, открытое горение наблюдалось внутри одной из квартир. Пламя распространилось и на надворные постройки.

Общая площадь пожара составила 96 кв.метров. В его ликвидации было задействовано 20 человек, шесть единиц техники.

В ходе разбора и проливки обрушившихся конструкций было обнаружено тело шестилетней девочки. Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома.

- В месте очага пожара находился диван, под которым проходил удлинитель для электропитания холодильника. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - сказал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.


пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец угнал автомобиль у родного дяди
Читинец угнал автомобиль у родного дяди
Происшествия, 18.02.2020
Свой поступок парень объяснил тем, что хотел прокатиться
В Иркутской области на пожаре погибла шестилетняя девочка
В Иркутской области на пожаре погибла шестилетняя девочка
Происшествия, 18.02.2020
Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома
Читинец оставил свою куртку в кафе вместо украденной
Читинец оставил свою куртку в кафе вместо украденной
Происшествия, 18.02.2020
Верхнюю одежду мужчина украл, пока посетитель спал за столом
В Иркутской области водителю скорой дали 7 лет за гибель беременной
В Иркутской области водителю скорой дали 7 лет за гибель беременной
Происшествия, 18.02.2020
В ДТП получила тяжёлые травмы и фельдшер, сопровождавшая беременную женщину
Улан-удэнец воровал в переполненных маршрутках
Улан-удэнец воровал в переполненных маршрутках
Происшествия, 18.02.2020
С украденных смартфонов вор переводил деньги знакомым
Улан-удэнец за ночь обчистил три дома и украл ордена ВОВ
Улан-удэнец за ночь обчистил три дома и украл ордена ВОВ
Происшествия, 18.02.2020
Неоднократно судимого преступника установили благодаря собаке и следам обуви
Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу
Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу
Происшествия, 18.02.2020
В рамках громкого дела назначен ряд экспертиз, которые позволят идентифицировать водителя
Трое мужчин погибли в чужом доме в Иркутской области
Трое мужчин погибли в чужом доме в Иркутской области
Происшествия, 18.02.2020
Хозяин дома не знает, как мужчины попали к нему
В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы
В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы
Происшествия, 18.02.2020
Пьяный водитель создавал аварийные ситуации на дороге
В Бурятии накрыли торговлю опасными препаратами для похудения
В Бурятии накрыли торговлю опасными препаратами для похудения
Происшествия, 18.02.2020
Бурятская таможня возбудила уголовное дело за отмывание денег
Забайкалец одолжил у знакомого машину и продал её
Забайкалец одолжил у знакомого машину и продал её
Происшествия, 18.02.2020
Украденную машину вернули владельцу в исправном состоянии
Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 18.02.2020
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф
^