Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома
Шестилетняя девочка погибла на пожаре в селе Алехино Черемховского района Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
18 февраля в 1:05 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме. К моменту прибытия пожарных кровля дома и веранда были охвачены огнём, открытое горение наблюдалось внутри одной из квартир. Пламя распространилось и на надворные постройки.
Общая площадь пожара составила 96 кв.метров. В его ликвидации было задействовано 20 человек, шесть единиц техники.
В ходе разбора и проливки обрушившихся конструкций было обнаружено тело шестилетней девочки. Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома.
- В месте очага пожара находился диван, под которым проходил удлинитель для электропитания холодильника. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - сказал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.
В Иркутской области на пожаре погибла шестилетняя девочка
Происшествия, Фото:
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