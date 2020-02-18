В Иркутской области на пожаре погибла шестилетняя девочка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома



Шестилетняя девочка погибла на пожаре в селе Алехино Черемховского района Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



18 февраля в 1:05 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме. К моменту прибытия пожарных кровля дома и веранда были охвачены огнём, открытое горение наблюдалось внутри одной из квартир. Пламя распространилось и на надворные постройки.



Общая площадь пожара составила 96 кв.метров. В его ликвидации было задействовано 20 человек, шесть единиц техники.



В ходе разбора и проливки обрушившихся конструкций было обнаружено тело шестилетней девочки. Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома.



- В месте очага пожара находился диван, под которым проходил удлинитель для электропитания холодильника. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - сказал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.





