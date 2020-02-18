В Забайкалье из памятника природы незаконно добыли 50 тонн соли

Происшествия, Фото: пресс-служба Даурского заповедника

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела



В Забайкальском крае задержали бригаду, заготавливающую соль на озере в границах заказника федерального значения «Долина дзерена». В администрацию заповедника «Даурский» поступила информация о том, что на озере Борзинское, имеющего статус памятника природы регионального значения, ведётся заготовка соли. На место отправилась группа инспекторов.



- Информация подтвердилась – на берегу озера стояли вагончики и техника, возле них находилось более 450 наполненных соляной массой мешков, а также бурты соли. Общая масса заготовленной природной соли, по оценке инспекторов, составила более 50 тонн. На место была вызвана дежурная группа ОМВД России по Борзинскому району, – рассказали в дирекции заповедника.



Подобное правонарушение в отношении Борзинского озера зафиксировано впервые. Незаконное добывание недр с причинением ущерба памятнику природы регионального значения, расположенного на территории федерального заказника, пресечено и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-центр Даурского заповедника, Борзинское озеро, Соль-озеро или как его ещё называют Дабасу-нор, издавна было известно благодаря соляному промыслу. Для этого строились деревянные помосты, которые позволяли доходить до середины водоёма и добывать соль. Однако бесконтрольное использование его ресурсов привели к деградации и поставили под угрозу сам факт существования озера. Решением Читинского облисполкома № 353 от 14 июля 1983 года ему был присвоен статус памятника природы. С образованием заказника федерального значения «Долина дзерена», озеро получило ещё один, и весьма весомый, охранный статус.

