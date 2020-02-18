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В Иркутской области водителю скорой дали 7 лет за гибель беременной

В Иркутской области водителю скорой дали 7 лет за гибель беременной
Происшествия, 
В ДТП получила тяжёлые травмы и фельдшер, сопровождавшая беременную женщину

В Иркутской области Качугский районный суд вынес решение по делу о водителе скорой медицинской помощи, по вине которого погибла беременная пассажирка, а сопровождавшая её фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, 21 июля 54-летний водитель при доставлении пациентки в больницу не справился с управлением и допустил опрокидывание. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из посёлка Качуг в посёлок Усть-Ордынский, скончалась, а женщине-фельдшеру понадобилась госпитализация.

Виновник с места ДТП скрылся, однако в дальнейшем был оперативно задержан полицейскими. По результатам освидетельствования у мужчины установлено состояние опьянения. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью фельдшера был причинён тяжкий вред.

Фигурант дела находился под домашним арестом. Он был признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения».

Качугский районный суд назначил виновнику резонансного ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Также он лишён права управлять транспортными средствами на 2 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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