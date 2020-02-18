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Улан-удэнец воровал в переполненных маршрутках

Улан-удэнец воровал в переполненных маршрутках
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С украденных смартфонов вор переводил деньги знакомым

В Улан-Удэ в январе было зарегистрировано 75 карманных краж, по 13 фактам дела направлены в суд. Чаще всего у горожан воруют сотовые телефоны и кошельки, при чем в ряде случаев карманники с помощью мобильных сервисов похищают деньги с банковских счетов, привязанных к сим-картам.

Так, полицейские задержали 24-летнего улан-удэнца, подозреваемого в серии краж сотовых телефонов в маршрутках.

- Известно, что он похищал гаджеты по вечерам, в переполненных маршрутках, из сумок и карманов курток горожан, возвращающихся домой с работы. Всего установлено три факта кражи. Затем подозреваемый заходил в онлайн-банки и переводил имеющиеся на чужом счёте деньги знакомым, - рассказал оперуполномоченный ОСО УР МВД по Улан-Удэ Вадим Чимитов.

В двух из трёх случаев таким образом он украл порядка 12 тысяч рублей. Гаджеты молодой человек продавал, общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления и около 3 лет отбывал наказание в колонии, откуда освободился летом прошлого года. Постоянного источника дохода не имеет.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража» (ч.2. ч.3 ст. 158 УК РФ).
кража
 
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