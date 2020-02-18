Улан-удэнец за ночь обчистил три дома и украл ордена ВОВ

Неоднократно судимого преступника установили благодаря собаке и следам обуви



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах и хищении документов. Установлено, что ночью 19 января прошлого года 26-летний улан-удэнец совершил три кражи из домов в Октябрьском районе – две в посёлке Светлом, третью, под утро, в посёлке Импульс. При этом, в одном из преступлений участвовал его 33-летний приятель.



Сначала молодой человек проник в первый дом, воспользовавшись неплотно закрытой дверью гаража. Дело в том, что дом и гараж были построены под одной крышей. Пока хозяева спали, он украл дублёнку и сумку с личными документами. Ущерб составил около 65 тысяч рублей.



Затем, вместе с приятелем, он пробрался в дом на соседней улице через незапертую дверь. Там он украл ювелирные украшения, деньги, норковые шубки и шапки, их паспорта, а также ордена и медали их умершего родственника – ветерана Великой Отечественной войны. Здесь ущерб составил более 800 тысяч рублей.



В третьем доме он украл ноутбук, шубу и оружие ограниченного поражения. При этом в дом улан-удэнец проник через окно, повредив его конструкцию. Ущерб составил порядка 120 тысяч рублей.



- Следственно-оперативная группа, выехавшая на места преступления с кинологом, изъяла следы обуви возможного подозреваемого. Существенный вклад в раскрытие преступления внесла служебная собака. Проведённая геномная экспертиза позволила установить личность фигуранта. Оказалось, что им является горожанин, ранее неоднократный судимый за имущественные преступления и отбывавший наказание в местах лишения свободы. Спустя некоторое время он был задержан, - рассказала старший референт ОИОС МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.



Также выяснилось, что до задержания улан-удэнец совершил ещё одну кражу. В спортивном магазине он надел новую пару обуви и оставил взамен свою, и, не расплатившись, вышел из магазина.



Примечательно, что следы оставленной в магазине обуви совпали со следами, изъятыми на местах квартирных краж. Это стало ещё одним доказательством причастности мужчины к совершенным преступлениям.



Также полицейские установили его подельника – 33-летнего улан-удэнца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за наркопреступления.



В целом ущерб составил около 1 миллиона рублей. Часть украденного была изъята в ходе обысков у общего знакомого преступников. Были изъяты только два ордена, две шубы и шапка. Остальное, по всей видимости, подозреваемый сбыл.



В отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» (ч. 3. ст. 158 УК РФ), «Похищение документов» (ч.2. ст. 325 УК РФ), «Приобретение государственных наград» (ст. 324 УК РФ), «Хищение оружия» (ст. 226 УК РФ), «Умышленное повреждение чужого имущества» (ст. 167 УК РФ). В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

