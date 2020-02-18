В Иркутске водитель «Ауди А6» сбил девочку на «зебре»

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Девочка получила травму голову



Вчера около 18 часов вечера в Иркутске водитель «Ауди А6» не уступил восьмилетней девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда школьница с травмами головы доставлена скорой медицинской помощью в больницу.



Известно, что девочка возвращалась со школы домой.



По данному факту сотрудники ДПС проводят административное расследование. На месте водитель иномарки привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

