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В Иркутске водитель «Ауди А6» сбил девочку на «зебре»

В Иркутске водитель «Ауди А6» сбил девочку на «зебре»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Девочка получила травму голову

Вчера около 18 часов вечера в Иркутске водитель «Ауди А6» не уступил восьмилетней девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда школьница с травмами головы доставлена скорой медицинской помощью в больницу.

Известно, что девочка возвращалась со школы домой.

По данному факту сотрудники ДПС проводят административное расследование. На месте водитель иномарки привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
ДТП
 
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