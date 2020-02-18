Девочка получила травму голову
Вчера около 18 часов вечера в Иркутске водитель «Ауди А6» не уступил восьмилетней девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда школьница с травмами головы доставлена скорой медицинской помощью в больницу.
Известно, что девочка возвращалась со школы домой.
По данному факту сотрудники ДПС проводят административное расследование. На месте водитель иномарки привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
В Иркутске водитель «Ауди А6» сбил девочку на «зебре»
Происшествия, Фото:
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