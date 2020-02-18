В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы

Пьяный водитель создавал аварийные ситуации на дороге



Накануне во время несения службы в Усть-Куте сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль «Тойота Камри», водитель которого выехал на встречную полосу задним ходом.



На объездной дороге города правоохранители попытались остановить иномарку, но автомобилист проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость движения. В связи с этим инспекторы применили табельное оружие. Автомобиль удалось остановить и задержать правонарушителя.



За рулём машины находился нетрезвый 30-летний, ранее неоднократно судимый и лишённый водительских прав местный житель.



- В отношении правонарушителя в настоящее время составлен ряд административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Транспортное средство помещено на арестплощадку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

