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В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы

В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель создавал аварийные ситуации на дороге

Накануне во время несения службы в Усть-Куте сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль «Тойота Камри», водитель которого выехал на встречную полосу задним ходом.

На объездной дороге города правоохранители попытались остановить иномарку, но автомобилист проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость движения. В связи с этим инспекторы применили табельное оружие. Автомобиль удалось остановить и задержать правонарушителя.

За рулём машины находился нетрезвый 30-летний, ранее неоднократно судимый и лишённый водительских прав местный житель.

- В отношении правонарушителя в настоящее время составлен ряд административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Транспортное средство помещено на арестплощадку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ГИБДД водители
 
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